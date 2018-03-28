En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,59 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,616033 1,78 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,031925 1,53 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,638052 0,59 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020326 0,57 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,143857 0,56 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,053034 0,52 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,026640 0,52 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,022947 0,48 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017252 0,48 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,021433 0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)