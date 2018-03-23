En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,49 ile " Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,93 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 0,86 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019214 2,49 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 155,579609 0,93 Finans Portföy Altın BYF 15,350422 0,86 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,023543 0,70 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024679 0,62 Ak Portföy Altın Fonu 0,039708 0,62 Fiba Portföy Altın F. 0,014771 0,62 İş Portföy Altın Fonu 0,019317 0,62 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,040276 0,62 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012274 0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)