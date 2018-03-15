En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,62 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve "HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,324243 0,62 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,020932 0,62 Deniz Port. Altın Fonu 0,021435 0,61 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,014537 0,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,041485 0,59 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,023060 0,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,024284 0,58 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,012079 0,58 İş Portföy Altın Fonu 0,019010 0,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,039077 0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)