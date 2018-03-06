En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile " Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,39 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,552455 1,63 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041116 1,39 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,042363 1,37 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,024252 1,30 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,308758 1,29 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,030618 1,19 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 46,464748 1,19 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,052579 1,10 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061221 0,96 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,051027 0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)