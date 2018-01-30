En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,08 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)" ve yüzde 1,07 ile "Şeker Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,027308 1,65 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,712586 1,08 Şeker Portföy Değ. Fon 0,026053 1,07 Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,555106 1,01 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,055569 1,00 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017251 1,00 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 367,537880 0,94 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,218307 0,94 İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,039346 0,92 Teb Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,260221 0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)