En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,02 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031664 1,03 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017171 1,02 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179551 0,86 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041206 0,81 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,425565 0,76 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015129 0,75 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,993888 0,69 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,064360 0,69 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,582378 0,59 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 270,908506 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)