En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,98 ile "Şeker Portföy Değ. Fon", yüzde 0,76 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,75 ile "Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Şeker Portföy Değ. Fon 0,025261 0,98 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 39,835972 0,76 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 7,838977 0,75 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023424 0,71 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099069 0,63 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039584 0,55 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,059315 0,51 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,708150 0,50 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,796227 0,45 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,129676 0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)