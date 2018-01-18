En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,40 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,37 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,060521 2,48 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119587 2,40 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 18,051875 2,37 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 39,590025 2,21 Şeker Port. Hisse Senedi Fonu (H. S. Y. F.) 0,494418 2,15 İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF 38,213241 2,07 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 57,252247 2,07 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,105217 2,07 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059204 1,96 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,761604 1,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)