En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,40 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,37 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,48 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,40 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,37 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,060521
|2,48
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,119587
|2,40
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|18,051875
|2,37
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|39,590025
|2,21
|Şeker Port. Hisse Senedi Fonu (H. S. Y. F.)
|0,494418
|2,15
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 Hisse Sen. Yoğun BYF
|38,213241
|2,07
|Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF
|57,252247
|2,07
|HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,105217
|2,07
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059204
|1,96
|TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF)
|0,761604
|1,93