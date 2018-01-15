En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF)", yüzde 0,97 ile "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,92 ile "Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF))" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,717864 1,70 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,032148 0,97 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,039544 0,92 Şeker Portföy Değişken Fon 0,024973 0,83 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,305704 0,78 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,035452 0,74 İstanbul Portföy Üçüncü Değ. F. 1,292919 0,64 Taaleri Portföy İkinci Değişken Fon 1,398857 0,62 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,066807 0,60 İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon 0,020125 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)