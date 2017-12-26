En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,23 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)" ve yüzde 1,19 ile "Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,057886 1,23 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,242065 1,19 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,031658 1,14 Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,025811 1,14 Şeker Portföy Değişken Fon 0,024609 1,12 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,018771 1,08 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,648881 1,07 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon) 57,416664 1,04 Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,049261 1,02 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,422970 1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)