En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Resan Değişken Özel Fon", yüzde 0,87 ile "Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F (H.S.Y.)", yüzde 0,59 ile Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu (His. Sen. Yoğ.) ve İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,424471 0,96 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,031300 0,87 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,297701 0,59 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,053511 0,59 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,034057 0,55 Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 0,085493 0,53 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. Hisse Sen. Fonu(HSYF) 1,129890 0,46 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,017575 0,44 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,057183 0,44 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019817 0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)