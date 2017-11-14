En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,91 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 0,83 ile "İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,75 ile "Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,059997 0,91 İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056764 0,83 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,857691 0,75 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,112803 0,73 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 377,812871 0,71 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,018476 0,39 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,561808 0,28 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,234799 0,26 Finans Portföy Gümüş BYF 14,169456 0,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 43,916460 0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)