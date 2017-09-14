En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon (His.Sen.Yoğ.Fon)", yüzde 0,89 ile "Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)" ve yüzde 0,85 ile "Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,052768 1,05 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,018286 0,89 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,092334 0,85 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,046785 0,81 Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,605262 0,80 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,315048 0,79 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 336,520484 0,55 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020789 0,55 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022034 0,54 Ak Portföy Altın Fonu 0,035401 0,54

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)