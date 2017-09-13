En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,54 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F." oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,046410 1,66 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014133 1,54 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,022128 1,50 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,034884 1,24 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019384 1,23 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017521 1,19 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 38,220364 1,19 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,046158 1,14 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010191 1,04 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,335021 1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)