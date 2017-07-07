En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Anadolu Hayat Em. Büy. Ama. Yük. Ülk. Es. EYF", yüzde 1,25 ile "Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF" ve yüzde 1,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF" oldu.



BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Büy.Ama.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020653 1,26 Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 0,022932 1,25 Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF 0,015980 1,24 Vakıf Emek. Altın EYF 0,016267 1,24 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,015809 1,24 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015728 1,24 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,015349 1,23 Axa Hayat ve Em. Altın EYF 0,014379 1,23 Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,015190 1,23 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,015489 1,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)