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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0899320,60Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1279690,55Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0899320,60
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,1279690,55
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0935390,52
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0921990,52
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,2386240,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0136141,32
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0127270,86
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0122170,54
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0289120,45
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0314840,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0934642,11
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0898481,45
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1395141,41
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1417791,40
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0502881,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0390881,29
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0435481,18
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1262921,10
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,2011520,96
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0424230,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0149751,68
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0922461,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0642461,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0361871,22
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0199651,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0874611,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0827911,01
NN Hay. Em. Altın EYF0,0513321,01
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0912491,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0855251,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0331310,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0299100,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0829370,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0831620,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0782650,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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