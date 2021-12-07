BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,089932 0,60 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,127969 0,55 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,093539 0,52 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,092199 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,238624 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013614 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012727 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,012217 0,54 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,028912 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,031484 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,093464 2,11 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,089848 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,139514 1,41 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,141779 1,40 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,050288 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,039088 1,29 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,043548 1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,126292 1,10 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,201152 0,96 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,042423 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014975 1,68 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,092246 1,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064246 1,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,036187 1,22 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,019965 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,087461 1,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,082791 1,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,051332 1,01 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,091249 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,085525 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,033131 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029910 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082937 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,083162 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,078265 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi