BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,129038 2,54 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,074866 2,26 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,124395 2,24 Bnp Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,137210 2,19 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,199827 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,025020 1,96 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,080469 1,68 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,028358 1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,012150 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011870 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,085225 3,07 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,075974 2,93 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,012964 2,59 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,072861 2,24 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,039514 2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,166967 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,200723 2,29 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,276166 2,26 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,048267 2,02 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,101367 1,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,012829 3,49 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,040238 2,46 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,043439 1,28 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,030076 1,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,082396 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,067481 3,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,041853 3,35 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,074416 3,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,069744 3,34 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,062982 3,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032868 0,05 Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,078417 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082287 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082467 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081300 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Altının gram fiyatı 654 liradan işlem görüyor Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi