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En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,12 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 2,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,12 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0117143,39
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0696932,17
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0192552,12
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0636021,98
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0677671,95
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0623081,91
NN Hay. Em. Altın EYF0,0380671,72
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0767281,66
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0613191,64
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0648751,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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