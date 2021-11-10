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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1301050,37Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF0,1301050,37
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1168070,37
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1203280,36
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0631190,34
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0676940,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0751330,63
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0116400,57
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0115780,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0231450,29
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0269670,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0669521,48
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0415160,77
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1771020,77
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1059960,76
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,2012620,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0385810,85
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1740850,44
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0342090,43
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0339350,42
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0582120,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0113070,75
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0234960,51
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0209170,36
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0226990,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0369990,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0631560,60
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0658050,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0597550,58
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0199790,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0617920,58
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0327340,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0269670,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0362680,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0833080,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0821390,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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