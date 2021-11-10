BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,011670-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,023505-0,83
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,027462-0,24
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,030229-0,11
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF0,033385-0,10
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016496-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041596-0,71
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,028811-0,70
Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF0,042568-0,11
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,035294-0,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029976-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title