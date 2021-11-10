Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,011670 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,023505 -0,83 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,027462 -0,24 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,030229 -0,11 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dinamik Değ. EYF 0,033385 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016496 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041596 -0,71 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,028811 -0,70 Türkiye Hay. ve Em. Kat. Dinamik Değ.Gr. EYF 0,042568 -0,11 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,035294 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029976 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi