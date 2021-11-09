Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,132782 0,48 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,095512 0,40 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,185261 0,39 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,129821 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,140461 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011574 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,026895 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011534 0,39 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,023078 0,30 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,074660 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,164755 1,88 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,099229 1,88 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,190222 1,81 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,142015 1,80 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074993 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,020001 1,57 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,033792 1,49 HEM Dinamik Değişken EYF 0,029094 1,37 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,100779 1,36 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF 0,085080 1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,055796 1,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,079594 1,47 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,029013 0,80 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041893 0,80 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,011223 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,019864 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,059225 1,10 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,059411 1,10 NN Hay. Em. Altın EYF 0,036861 1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,061437 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082101 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,083269 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,074692 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026954 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081926 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin — Haberler (@Haberler) November 9, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi