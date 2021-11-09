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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1327820,48Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0955120,40Garanti Em. Hay. D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1327820,48
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0955120,40
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1852610,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1298210,38
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1404610,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0115740,70
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0268950,54
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0115340,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0230780,30
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0746600,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1647551,88
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0992291,88
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1902221,81
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1420151,80
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0749931,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0200011,57
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0337921,49
HEM Dinamik Değişken EYF0,0290941,37
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,1007791,36
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF0,0850801,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0557961,51
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0795941,47
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0290130,80
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0418930,80
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0112230,67
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0198641,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0592251,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0594111,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,0368611,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0614371,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0821010,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0832690,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0746920,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0269540,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0819260,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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