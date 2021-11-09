Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1327820,48Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0955120,40Garanti Em. Hay. D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,132782
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,095512
|0,40
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,185261
|0,39
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,129821
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,140461
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,011574
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,026895
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011534
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,023078
|0,30
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,074660
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,164755
|1,88
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,099229
|1,88
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,190222
|1,81
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,142015
|1,80
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,074993
|1,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,020001
|1,57
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,033792
|1,49
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,029094
|1,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,100779
|1,36
|Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF
|0,085080
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,055796
|1,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,079594
|1,47
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,029013
|0,80
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041893
|0,80
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,011223
|0,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,019864
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,059225
|1,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,059411
|1,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,036861
|1,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,061437
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,082101
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,083269
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,074692
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026954
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081926
|0,04
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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