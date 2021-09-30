Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,118114 0,74 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,109235 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159622 0,49 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,159433 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125995 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020774 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067104 1,08 VEM Hisse Senedi EYF 0,105441 0,60 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,163893 0,60 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,122357 0,60 HEM Hisse Senedi EYF 0,026924 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017487 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027898 0,37 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021184 0,36 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025780 0,36 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075671 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038331 0,56 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026618 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049535 0,52 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070432 0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030339 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081709 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,080550 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026453 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030995 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,076615 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler