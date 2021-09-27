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Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1093631,52MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1093631,52
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0616311,46
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1059421,41
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0758861,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0630091,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0207640,37
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0247100,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0680741,88
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0596851,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0311860,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0866841,35
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0907351,12
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0402991,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1613801,00
VEM Birinci Değişken EYF0,0539110,92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098102,56
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0338441,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0303520,72
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0165020,56
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0338210,50
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0577811,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0524751,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0523091,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0542131,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0325921,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0320770,16
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0803430,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0804310,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0815890,15
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0793680,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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