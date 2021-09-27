Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109363 1,52 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,061631 1,46 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105942 1,41 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,075886 1,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,063009 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020764 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024710 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068074 1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,059685 1,83 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,031186 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,086684 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,090735 1,12 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,040299 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,161380 1,00 VEM Birinci Değişken EYF 0,053911 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009810 2,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033844 1,48 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030352 0,72 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016502 0,56 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,033821 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057781 1,30 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052475 1,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052309 1,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054213 1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032592 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032077 0,16 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080343 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,080431 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,081589 0,15 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,079368 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler