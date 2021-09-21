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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1079132,16AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0634790,80MetLife Em. ve Hay. K.D.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1079132,16
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0634790,80
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0609860,70
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0847120,59
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0751900,58
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108380,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109810,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0856970,70
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0163690,35
VEM Birinci Değişken EYF0,0535270,19
Bnp Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,0246090,13
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0194510,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0333140,75
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0298970,18
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0163820,12
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0142680,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0565690,81
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0513900,81
NN Hay. Em. Altın EYF0,0319270,81
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0171460,81
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0512400,81
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0319850,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0801040,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0263390,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0791580,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0813580,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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