Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1079132,16AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0634790,80MetLife Em. ve Hay. K.D.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107913
|2,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,063479
|0,80
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060986
|0,70
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,084712
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,075190
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010838
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010981
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,085697
|0,70
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016369
|0,35
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,053527
|0,19
|Bnp Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,024609
|0,13
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,019451
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033314
|0,75
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029897
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016382
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014268
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056569
|0,81
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051390
|0,81
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031927
|0,81
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017146
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051240
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031985
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080104
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026339
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079158
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,081358
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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