Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0598331,25BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059833 1,25 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,110237 1,17 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083469 1,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104319 1,11 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046448 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024416 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066188 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057134 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083885 0,99 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016095 0,94 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039468 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,159943 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,220565 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032489 1,09 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009825 0,16 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016240 0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029651 0,02 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014182 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047612 0,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052356 0,27 VEM Altın Katılım EYF 0,054443 0,26 HEM Altın Katılım EYF 0,032119 0,26 ZEM Altın Katılım EYF 0,052142 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031793 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026182 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,079732 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,084391 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078699 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara