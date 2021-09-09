Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0598331,25BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059833
|1,25
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,110237
|1,17
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083469
|1,15
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104319
|1,11
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,046448
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024416
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066188
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057134
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083885
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016095
|0,94
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039468
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,159943
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,220565
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032489
|1,09
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009825
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016240
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029651
|0,02
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014182
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047612
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052356
|0,27
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054443
|0,26
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032119
|0,26
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052142
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031793
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026182
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,079732
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,084391
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078699
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500