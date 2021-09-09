Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0598331,25BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0598331,25
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1102371,17
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0834691,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1043191,11
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0464481,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0244160,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0661880,61
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0571340,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0838850,99
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160950,94
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0394680,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1599430,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2205650,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0324891,09
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098250,16
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0162400,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0296510,02
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0141820,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0476120,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0523560,27
VEM Altın Katılım EYF0,0544430,26
HEM Altın Katılım EYF0,0321190,26
ZEM Altın Katılım EYF0,0521420,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0317930,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261820,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0797320,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0843910,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0786990,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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