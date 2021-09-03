En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0363040,96
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0725240,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1248230,53
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0329060,42
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0199490,39
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0389180,38
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0399740,38
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0278000,38
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1710960,37
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1277180,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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