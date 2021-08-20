BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0836310,44MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0836310,44
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0600880,41
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1103210,40
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0465460,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0626460,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0554701,11
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0103320,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0233780,95
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160680,61
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0378560,45
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0842160,42
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0108390,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0327490,50
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0162110,09
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0295140,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0160530,30
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0542320,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0525800,29
ZEM Altın Katılım EYF0,0523370,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0171350,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0314870,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0835730,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0259250,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0719020,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0789550,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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