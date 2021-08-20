BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0836310,44MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083631 0,44 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060088 0,41 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,110321 0,40 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046546 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062646 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055470 1,11 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010332 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023378 0,95 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016068 0,61 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,037856 0,45 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084216 0,42 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010839 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032749 0,50 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016211 0,09 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029514 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016053 0,30 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054232 0,30 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052580 0,29 ZEM Altın Katılım EYF 0,052337 0,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017135 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031487 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,083573 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025925 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,071902 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,078955 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 15 zam! En ucuz 421 lira olacak