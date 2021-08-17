BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0798160,19VEM Borçlanma Araçları EYF0,0276310,17AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079816 0,19 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027631 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065777 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,078385 0,15 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,025302 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010551 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010783 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010900 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,071111 0,81 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,122826 0,76 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,148349 0,62 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,089437 0,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067678 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,022896 1,41 VEM Dinamik Değişken EYF 0,077307 0,65 HEM Dinamik Değişken EYF 0,026318 0,64 ZEM Değişken EYF 0,026776 0,51 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030455 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027531 0,30 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039583 0,29 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019373 0,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029694 0,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021579 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050695 0,27 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016933 0,27 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053681 0,27 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,055987 0,27 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031552 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025889 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,071803 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078770 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,074352 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,078993 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara