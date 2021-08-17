BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0798160,19VEM Borçlanma Araçları EYF0,0276310,17AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0798160,19
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0276310,17
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0657770,15
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0783850,15
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0253020,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105510,21
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107830,17
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0109000,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0711110,81
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1228260,76
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1483490,62
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0894370,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0676780,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0228961,41
VEM Dinamik Değişken EYF0,0773070,65
HEM Dinamik Değişken EYF0,0263180,64
ZEM Değişken EYF0,0267760,51
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0304550,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0275310,30
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0395830,29
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0193730,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0296940,28
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0215790,25
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0506950,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0169330,27
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0536810,27
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0559870,27
NN Hay. Em. Altın EYF0,0315520,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0258890,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0718030,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0787700,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0743520,05
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0789930,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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