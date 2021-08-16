BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0796630,34VEM Borçlanma Araçları EYF0,0275850,33Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,079663
|0,34
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027585
|0,33
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050954
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065676
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,078267
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010529
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010765
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010885
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024350
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020642
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,156458
|0,86
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,178490
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,093965
|0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,056193
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121901
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,022577
|1,28
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041754
|0,73
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017901
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035610
|0,57
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,030302
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029610
|0,41
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027450
|0,28
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039467
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021517
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019451
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031424
|0,15
|VEM Para Piyasası EYF
|0,075008
|0,15
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030345
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025875
|0,15
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,079931
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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