BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0796630,34VEM Borçlanma Araçları EYF0,0275850,33Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079663 0,34 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027585 0,33 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050954 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065676 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,078267 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010529 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010765 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010885 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024350 0,12 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020642 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,156458 0,86 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,178490 0,85 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,093965 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056193 0,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121901 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,022577 1,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041754 0,73 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017901 0,62 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035610 0,57 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030302 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029610 0,41 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027450 0,28 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039467 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021517 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,019451 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031424 0,15 VEM Para Piyasası EYF 0,075008 0,15 ZEM Para Piyasası EYF 0,030345 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025875 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,079931 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara