BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0844070,73
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0749470,69
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0608260,68
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1084070,64
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0631770,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0205280,32
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0107420,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0108590,10
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105040,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0103900,74
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0578870,69
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0665260,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1206870,48
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0874600,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0220021,27
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0107720,80
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF0,0257450,76
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0850200,70
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1597820,58
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0332100,87
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0333500,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0217570,05
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0162070,02
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0192790,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0258000,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0283350,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0715660,05
HEM Para Piyasası EYF0,0272780,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0313300,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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