BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0263070,05Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0263070,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0286540,05
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0261120,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0213340,03
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0317170,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239520,04
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107940,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0659531,02
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0588640,96
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1441730,96
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0866470,95
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1646000,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0166620,74
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0335310,71
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282810,68
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0862510,61
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1529080,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0488130,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0693510,76
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0378890,74
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0263530,72
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0397830,42
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0711180,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0736210,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0344960,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0780200,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0782100,06
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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