BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0557310,24VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1147710,21Anadolu Hayat Em. Bir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055731
|0,24
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114771
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138128
|0,20
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,108042
|0,20
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104844
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020104
|0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024000
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010682
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010471
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010756
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051167
|1,77
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009742
|1,71
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034407
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062565
|1,30
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,135941
|1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086215
|0,98
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016712
|0,94
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031146
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,026963
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,078320
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037776
|1,93
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026273
|1,92
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048459
|1,13
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068877
|1,05
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032833
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017611
|0,86
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016523
|0,82
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032756
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054511
|0,81
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052711
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,070708
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,073189
|0,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034295
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025487
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,077760
|0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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