BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0557310,24VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1147710,21Anadolu Hayat Em. Bir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0557310,24
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1147710,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1381280,20
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1080420,20
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1048440,19
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0201040,53
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240000,42
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106820,09
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104710,08
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107560,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0511671,77
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0097421,71
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0344071,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0625651,30
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1359411,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0862150,98
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0167120,94
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0311460,90
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0269630,78
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0783200,76
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0377761,93
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0262731,92
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484591,13
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0688771,05
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0328330,95
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176110,86
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0165230,82
NN Hay. Em. Altın EYF0,0327560,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0545110,81
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0527110,81
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0707080,11
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0731890,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0342950,10
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0254870,10
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0777600,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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