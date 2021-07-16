BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0557310,24VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1147710,21Anadolu Hayat Em. Bir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055731 0,24 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114771 0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138128 0,20 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,108042 0,20 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104844 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020104 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024000 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010682 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010471 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010756 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051167 1,77 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009742 1,71 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034407 1,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062565 1,30 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,135941 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086215 0,98 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016712 0,94 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031146 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,026963 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,078320 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037776 1,93 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026273 1,92 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048459 1,13 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068877 1,05 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032833 0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017611 0,86 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016523 0,82 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032756 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054511 0,81 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052711 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,070708 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,073189 0,10 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034295 0,10 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025487 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,077760 0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara