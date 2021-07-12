En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,85 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056171 0,94 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066415 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059190 0,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034662 0,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,173131 0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069835 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049133 0,59 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,030194 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088927 0,58 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,145471 0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara