BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0654880,09BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065488
|0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035266
|0,09
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046045
|0,08
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026881
|0,08
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024737
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020858
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010130
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036733
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016297
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,050214
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029100
|0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016047
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014016
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017524
|2,80
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053835
|0,83
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055916
|0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054274
|0,80
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,053456
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,034148
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025379
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,070426
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,081840
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030817
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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