BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0654880,09BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0654880,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0352660,09
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0460450,08
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268810,08
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0247370,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0208580,30
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0101300,28
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0367330,27
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0162970,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0502140,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0291000,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0160470,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140160,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0175242,80
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0538350,83
VEM Altın Katılım EYF0,0559160,82
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0542740,80
ZEM Altın Katılım EYF0,0534560,80
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0341480,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0253790,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0704260,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0818400,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0308170,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
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