BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0258340,14AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,025834 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,026028 0,14 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028344 0,13 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,033276 0,10 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,084658 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020108 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010524 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024020 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010691 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010745 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050905 1,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,081972 0,84 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,136005 0,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144242 0,81 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,164767 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028176 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086059 0,56 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF 0,081790 0,54 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039972 0,54 Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF 0,099016 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048696 0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069313 0,57 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032630 0,26 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029247 0,24 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,030100 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053932 0,74 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052178 0,74 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057527 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052067 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032424 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,029745 0,16 HEM Para Piyasası EYF 0,026816 0,16 VEM Para Piyasası EYF 0,073512 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077191 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078292 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara