BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108768-0,58Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104838-0,58Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108768
|-0,58
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104838
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062592
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,125026
|-0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117646
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056117
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016253
|-0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018172
|-0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018922
|-0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020020
|-0,09
|VEM Standart EYF
|0,070577
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013992
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033172
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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