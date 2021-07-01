BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0282940,06Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0282940,06
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0257850,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259780,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0390360,36
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0778990,10
VEM Temkinli Değişken EYF0,0325680,06
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF0,0100540,05
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0186130,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140060,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0702140,08
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0253070,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0770360,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0816010,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0307290,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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