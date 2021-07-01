BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0282940,06Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,028294 0,06 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,025785 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025978 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039036 0,36 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,077899 0,10 VEM Temkinli Değişken EYF 0,032568 0,06 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,010054 0,05 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,018613 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014006 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,070214 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025307 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077036 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,081601 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030729 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara