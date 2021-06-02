En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066453
|1,36
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018237
|1,06
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054776
|1,05
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034037
|1,05
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053477
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056582
|1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,054675
|1,05
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,060282
|1,05
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017148
|1,03
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,055559
|1,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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