En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.