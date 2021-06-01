En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,31 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,31 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0649040,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1464700,31
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1896930,30
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1674760,30
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0881420,30
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1208250,25
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0601220,24
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0210360,23
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0352340,23
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0318560,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İlker Kaleli Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:50:17. #1.14#

title