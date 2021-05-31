BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1150551,20AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1226401,16MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115055 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,122640 1,16 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059710 1,16 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073249 1,14 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105818 1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019748 1,14 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010575 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023826 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010638 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010636 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065630 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052460 1,72 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059979 1,33 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035154 1,09 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029229 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,087977 1,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,151630 1,15 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,116691 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,208846 1,11 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,037853 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032689 1,31 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015935 0,64 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032980 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049521 0,43 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070458 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055845 1,01 VEM Altın Katılım EYF 0,058003 1,00 ZEM Altın Katılım EYF 0,055371 0,98 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,053483 0,98 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050914 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033531 0,15 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080399 0,15 VEM Para Piyasası EYF 0,072260 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,069205 0,14 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024940 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara