BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1150551,20AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1226401,16MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1150551,20
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1226401,16
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0597101,16
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0732491,14
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1058181,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0197481,14
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105750,74
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0238260,63
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106380,48
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0106360,34
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0656301,74
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0524601,72
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0599791,33
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0351541,09
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0292290,93
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0879771,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1516301,15
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1166911,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2088461,11
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0378531,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0326891,31
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0159350,64
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0329800,50
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0495210,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0704580,42
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0558451,01
VEM Altın Katılım EYF0,0580031,00
ZEM Altın Katılım EYF0,0553710,98
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0534830,98
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0509140,98
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0335310,15
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0803990,15
VEM Para Piyasası EYF0,0722600,15
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0692050,14
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0249400,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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