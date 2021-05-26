BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1084080,55Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1046710,51Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108408
|0,55
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104671
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061131
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108263
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,113284
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,063807
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051384
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015969
|0,78
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,037253
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,086654
|0,25
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,081933
|0,17
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,023407
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032125
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,054633
|0,45
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056739
|0,41
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,054191
|0,41
|HEM Altın Katılım EYF
|0,033368
|0,41
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049781
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076767
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075680
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030207
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075732
|0,04
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,080201
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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