BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1084080,55Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1046710,51Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108408 0,55 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104671 0,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061131 0,38 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108263 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,113284 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063807 0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051384 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015969 0,78 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,037253 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,086654 0,25 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,081933 0,17 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,023407 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032125 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,054633 0,45 VEM Altın Katılım EYF 0,056739 0,41 ZEM Altın Katılım EYF 0,054191 0,41 HEM Altın Katılım EYF 0,033368 0,41 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049781 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076767 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075680 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030207 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075732 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080201 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü