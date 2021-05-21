BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0585000,55Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,058500
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,071715
|0,35
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,107464
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,060524
|0,29
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,080137
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010419
|0,47
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010521
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010545
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023573
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019526
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050480
|2,69
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072193
|0,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,123940
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067138
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,085920
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035679
|0,56
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036830
|0,55
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,081591
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015781
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032022
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021359
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015822
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029346
|0,10
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028592
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054409
|0,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032732
|0,88
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052689
|0,88
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,051444
|0,88
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016501
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075734
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027258
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,071284
|0,07
|VEM Para Piyasası EYF
|0,071916
|0,07
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029098
|0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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