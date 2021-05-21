BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0585000,55Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058500 0,55 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,071715 0,35 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107464 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,060524 0,29 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,080137 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010419 0,47 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010521 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010545 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023573 0,10 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019526 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050480 2,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072193 0,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,123940 0,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067138 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,085920 0,76 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035679 0,56 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036830 0,55 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,081591 0,35 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015781 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032022 0,65 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021359 0,14 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015822 0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029346 0,10 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028592 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054409 0,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032732 0,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052689 0,88 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,051444 0,88 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016501 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,075734 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027258 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,071284 0,07 VEM Para Piyasası EYF 0,071916 0,07 ZEM Para Piyasası EYF 0,029098 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi teklifi Meclis'ten geçti Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi