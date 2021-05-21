BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0585000,55Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0585000,55
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0717150,35
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1074640,30
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0605240,29
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0801370,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104190,47
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105210,28
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0105450,18
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0235730,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0195260,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0504802,69
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0721930,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1239400,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0671380,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0859200,76
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0356790,56
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0368300,55
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0815910,35
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0157810,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0320220,65
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0213590,14
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0158220,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0293460,10
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0285920,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0544090,89
NN Hay. Em. Altın EYF0,0327320,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0526890,88
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0514440,88
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0165010,87
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0757340,07
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0272580,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0712840,07
VEM Para Piyasası EYF0,0719160,07
ZEM Para Piyasası EYF0,0290980,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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