En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,99 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,167 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,61 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.