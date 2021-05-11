En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,77 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,77 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1034621,79
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1402011,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0844281,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0511521,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0726981,56
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0419421,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1761151,53
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1615781,52
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1046791,52
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1208361,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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