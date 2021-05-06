BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1017890,76Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1490550,76Cigna Sağlık Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1017890,76
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1490550,76
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0151650,74
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0988300,73
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1494970,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0193970,42
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0232530,27
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0103340,25
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0104470,13
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104750,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0609521,27
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0596710,50
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0286460,45
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1211330,45
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0351430,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0847400,85
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2025170,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1472340,59
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1131460,55
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0322530,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0317820,33
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0282830,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0406720,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0326780,22
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0334030,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0528840,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0759830,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0246470,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0331290,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0749070,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0794320,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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