BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1006430,79Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0783800,77Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1006430,79
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0783800,77
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0701340,77
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1075290,76
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1473880,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0194220,95
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0102780,82
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0232020,62
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0104110,45
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104490,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0691352,14
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1206482,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1007141,81
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1013861,81
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1440751,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0166481,43
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0864921,34
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0284671,21
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1066681,21
VEM Dinamik Değişken EYF0,0722091,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0404991,67
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0281591,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0499591,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0709621,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0288011,00
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0511481,04
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0545391,01
NN Hay. Em. Altın EYF0,0307721,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0495511,01
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0504130,99
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0748340,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0793570,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0759090,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0330980,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0246240,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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