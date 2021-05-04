BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1006430,79Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0783800,77Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,100643
|0,79
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,078380
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,070134
|0,77
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,107529
|0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,147388
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019422
|0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010278
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023202
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010411
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010449
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069135
|2,14
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120648
|2,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,100714
|1,81
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,101386
|1,81
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,144075
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016648
|1,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,086492
|1,34
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028467
|1,21
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,106668
|1,21
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,072209
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040499
|1,67
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028159
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049959
|1,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070962
|1,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028801
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051148
|1,04
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054539
|1,01
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030772
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049551
|1,01
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050413
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074834
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,079357
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,075909
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033098
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024624
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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