BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1006430,79Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0783800,77Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,100643 0,79 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,078380 0,77 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,070134 0,77 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,107529 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,147388 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019422 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010278 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023202 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010411 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010449 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069135 2,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120648 2,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100714 1,81 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,101386 1,81 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144075 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016648 1,43 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,086492 1,34 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028467 1,21 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,106668 1,21 VEM Dinamik Değişken EYF 0,072209 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040499 1,67 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028159 1,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049959 1,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070962 1,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028801 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051148 1,04 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054539 1,01 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030772 1,01 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049551 1,01 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050413 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074834 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,079357 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075909 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033098 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024624 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara