BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0982530,44Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0779730,42Allianz Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,098253 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077973 0,42 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075296 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143825 0,40 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,144274 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010024 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010232 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010305 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022803 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051379 1,40 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,153561 0,90 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,114827 0,89 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027885 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030822 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016385 0,79 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019685 0,60 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048756 0,59 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,086449 0,43 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017627 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015361 0,08 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,031582 0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013704 0,04 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027927 0,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023339 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078722 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,076080 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026818 0,07 VEM Para Piyasası EYF 0,070755 0,07 ZEM Para Piyasası EYF 0,028629 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara