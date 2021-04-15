BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0776460,38Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0749810,36Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0776460,38
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0749810,36
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0354580,31
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0631680,26
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0737710,25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192010,38
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0227990,31
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100070,17
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102210,08
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102970,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0687313,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0659882,37
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1196882,27
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0347412,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0977712,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0271951,66
VEM Dinamik Değişken EYF0,0715451,64
HEM Dinamik Değişken EYF0,0244131,63
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0318701,59
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0855011,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402601,58
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279821,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0492841,24
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0699871,13
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0398340,90
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0296320,13
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0786600,11
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0328090,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0267990,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0700920,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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