BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0776460,38Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0749810,36Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077646 0,38 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074981 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035458 0,31 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063168 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,073771 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019201 0,38 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022799 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010007 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010221 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010297 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068731 3,20 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065988 2,37 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119688 2,27 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034741 2,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097771 2,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027195 1,66 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071545 1,64 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024413 1,63 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031870 1,59 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085501 1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040260 1,58 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027982 1,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049284 1,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069987 1,13 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039834 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029632 0,13 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078660 0,11 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032809 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026799 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,070092 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara