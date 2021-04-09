En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,65 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,49 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,65 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,49 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0515151,13
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0199420,65
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0347540,49
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0347830,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0800210,43
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0582530,43
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1012140,43
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0282290,43
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1327950,43
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1005520,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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