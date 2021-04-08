BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0966610,98VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1047780,96Anadolu Hayat Em. İki.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0966610,98
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1047780,96
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1002870,94
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0512400,87
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1065560,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100510,13
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102320,12
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0228540,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102930,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0703970,53
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0276190,25
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0796780,10
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0345830,10
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1322310,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0818700,48
VEM Birinci Değişken EYF0,0491440,44
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1232570,40
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0357460,38
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0203860,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0308670,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0494860,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0702770,30
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0153760,16
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0324390,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0296840,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0478370,71
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0159470,71
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0506280,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0493630,71
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0698310,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0243230,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0730560,05
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0266980,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0782950,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hazal Kaya Ajda Pekkan
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:23:47. #1.14#
title