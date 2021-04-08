BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0966610,98VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1047780,96Anadolu Hayat Em. İki.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096661
|0,98
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,104778
|0,96
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100287
|0,94
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,051240
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,106556
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010051
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010232
|0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022854
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010293
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070397
|0,53
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027619
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,079678
|0,10
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034583
|0,10
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,132231
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,081870
|0,48
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,049144
|0,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,123257
|0,40
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,035746
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020386
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030867
|0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049486
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070277
|0,30
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015376
|0,16
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032439
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029684
|0,71
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047837
|0,71
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015947
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050628
|0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049363
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069831
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024323
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073056
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026698
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078295
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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